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Пожежа в Одесі: поліція відкрила справи, у ДСНС кажуть про підпал

Поліція відкрила два кримінальних провадження через пожежу у психлікарні Одеси.

Пожежа в Одесі: поліція відкрила справи, у ДСНС кажуть про підпал

Пожежа у психіатричній лікарні Одеси проходить за двома статтями Кримінального кодексу України.

Поліція відкрила справи за п.1 і п.5 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) і ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК.

Попередня причина займання, за версією рятувальників ДСНС – занесення вогню ззовні.

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В адмінкорпусі лікарні і у кабінетах трьох посадових осіб проходять обшуки.

Місце події взяли під охорону.

Як повідомлялося, під час пожежі у психлікарні в Одесі 10 червня загинули шестеро осіб.

Джерело: Нацполіція

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