Прокуратура Одеської області порушила кримінальну справу через пожежу в психіатричній лікарні.

Прокуратура Одеської області відкрила кримінальне провадження за фактом службової недбалості, яка призвело до тяжких наслідків в результаті пожежі в обласному медичному центрі психічного здоров’я.

Прокуратура області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні про порушення встановлених правил пожежної безпеки в установі та за фактом умисного вбивства, умисного знищення або пошкодження майна, що спричинило загибель людей згідно ч. 2 ст. 270, ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194 КК України.

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Також прокуратура Одеської області розпочала кримінальне провадження за фактом службової недбалості, що призвела до тяжких наслідків за ч. 2 ст. 367 КК України.

Нагадаємо, 10 червня в Одесі внаслідок масштабної пожежі у психіатричній лікарні загинули шестеро осіб.

Фото: Думська