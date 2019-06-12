На Полтавщині, у селі Оленівка, під час руху загорівся маршрутний автобус. Постраждалих немає.

Автобус, що прямував за сполученням Горішні Плавні – Кобеляки, сьогодні о 13 годині загорівся під час руху.

В салоні перебували 25 пасажирів, проте усі встигли вийти з автобуса. Серед людей потерпілих немає.

Автобус згорів майже дощенту. За попередньою версією відбулось замикання електропроводки.

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Нацполіція закликає перевізників перевіряти технічний стан транспортних засобів перед виїздом. У разі виявлення підозр на несправність – не випускати автотранспорт на маршрут.

До речі, у місті Благовіщенське (Кіровоградська обл.) від удару блискавки згоріла будівля райадміністрації.