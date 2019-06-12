У селі П’ятка Житомирської області 50-річний чоловік влучив з рушниці у сусідського підлітка.

У селі П’ятка Чуднівського району 12-річний підліток був поранений з дрібнокаліберної рушниці. Його із пораненням спини госпіталізували до лікарні.

Для з’ясування обставин НП на місце приїхала слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції. Вони встановили, що імовірно 50-річний селянин, працівник лісового господарства, на території свого домоволодіння вистрелив з дрібнокаліберної рушниці. Він влучив у сусідського підлітка, який перебував у своєму подвір’ї.

Йде слідство.

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Нагадаємо, що 31 травня двоє поліцейських поранили зі зброї 5-річну дитину у Переяславі-Хмельницькому. 3 червня хлопчик помер у лікарні.