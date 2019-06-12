У Харкові госпіталізували трирічного хлопчика, який вдома випив відбілювач.

У Харкові у реанімацію госпіталізували трирічну дитину, яка отруїлася відбілювачем.

Співробітникам поліції вдалося встановити, що відбілювач, яким отруївся хлопчик, стояв на столі на кухні.

Дитина долила у ємність з відбілювачем води, після чого випила рідину.

За інформацією поліції, батьки в той момент знаходилися вдома у сусідній кімнаті.

Читайте: У Хмельницькому жінка намагалася продати доньку у сексуальне рабство

Наразі стан здоров’я дитини задовільний.

Поліцейські перевіряють усі обставини події. Вирішується питання щодо притягнення батьків до відповідальності.

До слова, під час святкування весілля у Львові отруїлися 47 осіб.