Злочинець знайомився з жінками через інтернет, а при близькій зустрічі ошукував їх.

38-річний житель Кривого Рогу протягом останніх п’яти років ошукував жінок з Київської, Миколаївської та Херсонської областей.

Чоловік знайомився з жінками через сайт знайомств, а при близькій зустрічі грабував їх. Останню свою жертву – 42-річну жительку Павлоградського району – чоловік побив та зв’язав, після чого виніс з будинку телефони, гроші та золоті прикраси. Цінні речі збував у Запорізькій області

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Також встановлено, що зловмисник вже перебував у розшуку по Києву за скоєння серії шахрайств.

11 червня підозрюваного затримали за двома статтями – розбій та шахрайство. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Для встановлення причетності чоловіка до аналогічних злочинів поліція звертається до жінок, які стали жертвами злочину за подібною схемою, з проханням звернутися із заявою до органів внутрішніх справ.

До слова, у Борисполі правоохоронці заблокували перевезення особливо великої партії наркотиків із країн Близького Сходу.