На Харківщині правоохоронці запобігли теракту на території КП Харківводоканал, який намагався влаштувати чоловік, завербований ФСБ РФ.

Оперативники спецслужби спільно з бійцями спецпідрозділу СБУ затримали мешканця Харківської області після спроби вчинення теракту на території комплексу водопідготовки Дніпро КП Харківводоканал у селищі Краснопавлівка.

– Зі слів затриманого, у лютому 2019 року він був завербований співробітниками ФСБ РФ у м Бєлгород (Росія) та здійснив цей злочин за їх завданням, – йдеться в повідомленні.

Диверсант заклав вибухівку у безпосередній близькості до ємності із хлором, яка технологічно задіяна в системі очищення води та, у разі пошкодження, відновленню не підлягає.

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– За попередніми даними, потужність вибухівки еквівалентна двом кілограмам тротилу, – зазначається у повідомленні.

Також повідомляється, що вибух міг призвести до дестабілізації соціально-економічної обстановки в регіоні через припинення водопостачання у містах Харків та Лозова.

Зловмиснику оголошено підозру про скоєння злочину за фактом диверсії. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Запоріжжі співробітникам СБУ вдалося запобігти масштабному теракту, який збирався влаштувати чоловік з Донецька.