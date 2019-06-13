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Факти / Надзвичайні події

Завербований Росією чоловік намагався вчинити масштабний теракт на Харківщині

На Харківщині правоохоронці запобігли теракту на території КП Харківводоканал, який намагався влаштувати чоловік, завербований ФСБ РФ.

Завербований Росією чоловік намагався вчинити масштабний теракт на Харківщині

Оперативники спецслужби  спільно з бійцями спецпідрозділу СБУ затримали мешканця Харківської області після спроби вчинення теракту на території комплексу водопідготовки Дніпро КП Харківводоканал у селищі Краснопавлівка.

– Зі слів затриманого, у лютому 2019 року він був завербований співробітниками ФСБ РФ у м Бєлгород (Росія) та здійснив цей злочин за їх завданням, – йдеться в повідомленні.

Диверсант заклав вибухівку у безпосередній близькості до ємності із хлором, яка технологічно задіяна в системі очищення води та, у разі пошкодження, відновленню не підлягає.

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– За попередніми даними, потужність вибухівки еквівалентна двом кілограмам тротилу, – зазначається у повідомленні.

Також повідомляється, що вибух міг призвести до дестабілізації соціально-економічної обстановки в регіоні через припинення водопостачання у містах Харків та Лозова.

Зловмиснику оголошено підозру про скоєння злочину за фактом диверсії. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Запоріжжі співробітникам СБУ вдалося запобігти масштабному теракту, який збирався влаштувати чоловік з Донецька.

Джерело: СБУ

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