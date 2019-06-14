Внаслідок мінометного обстрілу Мар’їнки постраждали четверо громадян, серед яких 9-річна дитина.
Мінометний обстріл Мар’їнки розпочався 14 червня, близько 5.00 ранку, за даним фактом відкрито кримінальне провадження щодо терористичного акту.
– Наразі задокументовано пошкодження трьох будинків та господарських приміщень. Постраждала ціла родина, яка мешкає по вулиці Шевченка, – зазначили у поліції.
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Пошкоджені житлові будинки розташовані на вулицях Шевченка та Героїв Чорнобиля.
– По вулиці Шевченка у будинку 292 проживає велика родина із семи осіб, чотири з них отримали поранення різного ступеню важкості.
86-річного дідуся, двох жінок, а також 9-річну дитину госпіталізовано до лікарні, – повідомляють правоохоронці.
У найважчому стані знаходиться дідусь. Дитина отримала легку контузію.
Нагадаємо, 8 червня у районі проведення ООС збройні формування РФ 28 разів порушили режим припинення вогню.