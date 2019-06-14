Мінометний обстріл Мар’їнки розпочався 14 червня, близько 5.00 ранку, за даним фактом відкрито кримінальне провадження щодо терористичного акту.

– Наразі задокументовано пошкодження трьох будинків та господарських приміщень. Постраждала ціла родина, яка мешкає по вулиці Шевченка, – зазначили у поліції.

Читайте: 5 років катастрофи ІЛ-76: СБУ встановила причетність Кремля

Обстріл Мар’їнки: поранено чотирьох людей, серед них дитина / 8 фотографий

Пошкоджені житлові будинки розташовані на вулицях Шевченка та Героїв Чорнобиля.

– По вулиці Шевченка у будинку 292 проживає велика родина із семи осіб, чотири з них отримали поранення різного ступеню важкості.

86-річного дідуся, двох жінок, а також 9-річну дитину госпіталізовано до лікарні, – повідомляють правоохоронці.