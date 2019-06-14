PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Обстріл Мар’їнки: поранено чотирьох людей, серед них дитина

Внаслідок мінометного обстрілу Мар’їнки постраждали четверо громадян, серед яких 9-річна дитина.

Обстріл Мар’їнки: поранено чотирьох людей, серед них дитина

Мінометний обстріл Мар’їнки розпочався 14 червня, близько 5.00 ранку, за даним фактом відкрито кримінальне провадження щодо терористичного акту.

– Наразі задокументовано пошкодження трьох будинків та господарських приміщень. Постраждала ціла родина, яка мешкає по вулиці Шевченка, – зазначили у поліції.

Читайте: 5 років катастрофи ІЛ-76: СБУ встановила причетність Кремля

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Обстріл Мар’їнки: поранено чотирьох людей, серед них дитина / 8 фотографий

Пошкоджені житлові будинки розташовані на вулицях Шевченка та Героїв Чорнобиля.

– По вулиці Шевченка у будинку 292 проживає велика родина із семи осіб, чотири з них отримали поранення різного ступеню важкості.

86-річного дідуся, двох жінок, а також 9-річну дитину госпіталізовано до лікарні, – повідомляють правоохоронці.

У найважчому стані знаходиться дідусь. Дитина отримала легку контузію.

Нагадаємо, 8 червня у районі проведення ООС збройні формування РФ 28 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вибори до Ради: за порядком слідкуватимуть майже 135 тис. силовиків
ЗСУ закріпилися на нових позиціях у Мар’їнці
Знайомився через інтернет: у Кривому Розі шахрай грабував самотніх жінок
На Київщині чоловік покусав поліцейського
Повзучий наступ і траншеї у людський зріст: бійці ООС про ситуацію біля Мар’їнки
52-річна жінка продавала гранати в підземному переході у Дніпрі
Патруль ОБСЄ потрапив під обстріл на Донбасі
У Майорську бойовики обстріляли багатоповерхівку
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка