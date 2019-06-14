У Тернополі півторарічна дитина перебуває у важкому стані через падіння з вікна на другому поверсі приватного будинку.

Нещасний випадок стався у Тернополі 13 червня близько обідньої пори в приватному будинку.

Поліцейські встановили, що хлопчик заліз на підвіконня, обперся на москітну сітку, яка його не витримала, і дитина випала з вікна на другому поверсі.

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У цей час у будинку були мати і старша дитина.

За її словами, діти гралися в своїй кімнаті, а вона на кілька хвилин вийшла до спальні.

Хлопчика негайно госпіталізували, у нього розрив внутрішнього органу.

Дитину прооперували, її стан стабільно тяжкий.

Нацполіція закликає батьків дбати про безпеку дітей та дає кілька порад, що допоможуть запобігти нещасним випадкам.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва внаслідок падіння з вікна загинула 7-річна дівчинка.