У Полтавській області син повернуся додому з тюрми, але замість того, щоб радіти звільненню, після святкового застілля побив та зґвалтував власну матір.

Люди налякані, адже щоразу, коли до жінки навідуються її сини, яких у неї пятеро, спокою немає нікому.

Підігрітий алкоголем 42-річний чоловік нещадно побив та зґвалтував 62-річну матір.

Жінка злякалася за своє життя, тому наважилася викликати поліцію.

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Віталій втік полями та переховувався в лісосмузі, проте вже за кілька годин його затримали.

Після умовно-дострокового звільнення чоловік пробув на волі лише тиждень. Тепер йому загрожує за зґвалтування матері до 5 років.

Жінка має п’ятьох дітей, і колись в Абрамівку вже навідувався один з її синів – теж відразу після в’язниці. Чоловік тоді до смерті побив 36-річного місцевого жителя.

До слова, нещодавно у Херсонській області чоловік зґвалтував 7-річну дівчинку.