PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

На Полтавщині син зґвалтував 62-річну матір

У Полтавській області син повернуся додому з тюрми, але замість того, щоб радіти звільненню, після святкового застілля побив та зґвалтував власну матір.

На Полтавщині син зґвалтував рідну матір

Люди налякані, адже щоразу, коли до жінки навідуються її сини, яких у неї пятеро, спокою немає нікому.

Підігрітий алкоголем 42-річний чоловік нещадно побив та зґвалтував 62-річну матір.

Жінка злякалася за своє життя, тому наважилася викликати поліцію.

Читайте: На Запоріжжі чоловік згвалтував та вбив дівчину з інвалідністю

Віталій втік полями та переховувався в лісосмузі, проте вже за кілька годин його затримали.

Після умовно-дострокового звільнення чоловік пробув на волі лише тиждень. Тепер йому загрожує за зґвалтування матері до 5 років.

Жінка має п’ятьох дітей, і колись в Абрамівку вже навідувався один з її синів – теж відразу після в’язниці. Чоловік тоді до смерті побив 36-річного місцевого жителя.

До слова, нещодавно у Херсонській області чоловік зґвалтував 7-річну дівчинку.

Джерело: Надзвичайні новини

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Призначено тимчасових голів Одеської та Полтавської ОДА – укази Зеленського
Неймар розкрив інтимні подробиці зустрічі з моделлю Наджилою Тріндаде
На Полтавщині турфірма більше року ошукувала людей
Під Одесою чоловік зґвалтував вагітну жінку
Затримали за 15 хвилин: на Херсонщині чоловік зґвалтував 7-річну дівчинку
Відео з Неймаром та дівчиною, яка звинуватила його у зґвалтуванні, з’явилося у мережі
Справу Роналду про зґвалтування закрили — Bloomberg
На Запоріжжі чоловік згвалтував та вбив дівчину з інвалідністю
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка