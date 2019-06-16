Під Дніпром чоловіка при виконанні робіт на електроопорі вбило струмом, його тіло повисло на стовпі.

16 червня, близько 14.30, на дачному кооперативі під Дніпром електрика вбило струмом.

Попередньо встановлено, що чоловік був електриком. Він поліз на стовп, щоб виконати роботи. Під час цього він вхопився за штир і його вдарило струмом. Чому загиблий не дотримувався техніки безпеки – невідомо.

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Зараз тіло застрягло на сходах. Очікується приїзд рятувальників, судмедекспертів і слідчого. Тіло дістануть з висоти за допомогою спецобладнання.

До речі, у Києві 13-річний підліток отримав 45% опіків тіла у результаті удару струмом на даху електрички.