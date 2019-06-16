PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Вбили поліцейського і з’їли: у Харкові судять родину канібалів

У Харкові в підвалі приміщення люди знайшли тіло пошматованого чоловіка, у якого не було внутрішніх органів та голови.

Вбили поліцейського і з’їли: у Харкові судять родину канібалів

У Харкові батько з сином вбили  чоловіка, а його тіло з’їли. Правоохоронці миттєво встановили особу вбивць, адже вони навіть голову жертви викидати не стали, лишили у себе на балконі

Євген Петров, якого батько та син Костюкови буквально розібрали на шматки – просто завітав в гості на чарчину. Розповів, що він колишній правоохоронець. І це було фатальним рішенням. Старший Костюков схопився за ніж і почав шматувати гостя. Його ж син Ярослав начебто тримав жертву і за вказівкою батька розчленував бездиханне тіло.

Читайте: У Гідропарку втопився іноземець

На суді ж нині старший із підозрюваних мовчить. Хоча Надзвичайним новинам відповів – до вбивста Євгена Петрова його син не причетний.

Крім того, обидва Костюкови тепер категорично заперечують, що їли людське м’ясо.

А от колишня дружина і син з’їденого Євгена Петрова вимагають моральну компенсацію – півмільйона гривень. І ця заява відверто обурює старшого Костюкова. Платити родині вбитого  – Максим категорично не погоджується.

Наразі допитані майже всі свідки, залишився лише один. Начебто, він добре знає не тільки кримінальних гурманів, а і був знайомий із тим, кого вони подали до столу. Свої покази він буде надавати просто у залі суду вже на наступному засіданні, 5 серпня.

До речі, у Краснодарському краї (Росія) затримана сім’я канібалів, яка з 1999 року викрадала, вбивала і з’їдала людей. Зі своїх жертв вони робили консерви.

Джерело: Надзвичайні новини

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Закатували до смерті: у Запоріжжі банда викрала чоловіка
Син російського хокеїста вбив матір на очах молодшого брата
Завербований Росією чоловік намагався вчинити масштабний теракт на Харківщині
Скандал у Харкові: водій виштовхав із маршрутки жінку з дітьми
У Харкові трирічний хлопчик отруївся відбілювачем
Під Києвом чоловік через ревнощі до смерті забив жінку
Вбивство 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому: що приховують правоохоронці
Тіло викинули у річку: учасницю Україна має талант по-звірячому вбили у Німеччині
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка