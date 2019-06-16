У столичній поліції заявили, що вибух у Києві міг спричинити витік газу в одному з гаражів.
У центрі Києва 15 червня пролунав потужний вибух.
– Вибух стався ймовірно через витік газу в одному з гаражів. На даний час поліцейські опитують власника та встановлюють причини вибуху, – заявили у поліції.
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За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою) КК України.
Раніше Факти ICTV писали, що вибух у Києві на вулиці Тургенівська повністю зруйнував три гаражі та знищив три авто.
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