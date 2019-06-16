PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Вибух у Києві: у поліції назвали ймовірну причину

У столичній поліції заявили, що вибух у Києві міг спричинити витік газу в одному з гаражів.

Вибух у Києві: у поліції назвали ймовірну причину

У центрі Києва 15 червня пролунав потужний вибух.

– Вибух стався ймовірно через витік газу в одному з гаражів. На даний час поліцейські опитують власника та встановлюють причини вибуху, – заявили у поліції.

Читайте: Одного придавило, другий потрапив у дробарку: на шахті в Покровську загинули гірники

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою) КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що вибух у Києві на вулиці Тургенівська повністю зруйнував три гаражі та знищив три авто.

Джерело: Нацполіція

Фото: Інформатор

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка