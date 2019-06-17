У Києві оперативники затримали фельдшера, який намагався пронести до СІЗО марихуану та метадон.

У Києві фельдшер намагався пронести до СІЗО метадон та марихуану у футлярі для окулярів.

45-річний фельдшер планував занести у спецустанову заборонені речовини, аби у подальшому продати ув’язненим. Зловмисника поліцейські затримали на вході у приміщення.

Під час поверхневого огляду у футлярі для його окулярів і у пачці цигарок виявили чотири пакунки з марихуаною та 20 згортків із метадоном. За цінами чорного ринку, загальна вартість наркотичних засобів становить понад 40 тис. грн.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 КК України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Борисполі затримали вантаж з наркотиками на $1 млн.