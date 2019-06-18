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Факти / Надзвичайні події

Алкотестер зашкалював: у Запоріжжі чоловік відсвяткував День батька і в’їхав у паркан

У Запорізькій області водій DAEWOO Lanos в’їхав в огорожу власного будинку.

Алкотестер зашкалював: у Запоріжжі чоловік відсвяткував День батька і в’їхав у паркан

У Запорізькій області чоловік був настільки п’яним, що не зміг заїхати на подвір’я власного будинку. У його крові було 4,16 проміле алкоголю. Допустима норма – 0,2 проміле алкоголю.

– Рекордна кількість алкоголю в крові, так водій відсвяткував День батька. У чоловіка за кермом правоохоронці помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння – нечітка вимова, запах алкоголю з порожнини рота, тремтіння пальців рук. Водій погодився на пропозицію патрульних пройти перевірку на алкотестері, – йдеться у повідомленні.

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На 50-річного водія патрульні склали адмінпротокол та вилучили посвідчення водія.

До речі, у Хмельницькій області туристичний автобус сполученням Неаполь-Херсон зіткнулася з вантажівкою. Внаслідок ДТП загинув чоловік.

Джерело: Патрульна поліція

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