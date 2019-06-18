PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

П’ятий день пошуків Дарини Лук’яненко: на узбіччі знайшли пакет з частиною пальця

В Одеській області вже п’яту добу шукають 11-річну Дарину Лук’яненко, яка зникла 13 червня. В ході пошуків зниклої дівчинки волонтери знайшли на узбіччі чийсь палець.

П’ятий день пошуків Дарини Лук’яненко: на узбіччі знайшли пакет з частиною пальця

На Одещині тривають пошуки 11-річної Дарини Лук’яненко, яка зникла 13 червня.

Влонтери, прочісуючи місцевість в Іванівському районі, на узбіччі знайшли частину пальця дорослої людини. Він був загорнутий у великий целофановий пакет, в якому також лежав чоловічий одяг, канати і покривало з кривавими плямами.

Знахідку передали в поліцію. Поки невідомо, чи пов’язано це якось із зникненням дитини.

Читайте: На зникненні Дарини Лук’яненко шахрай намагався заробити $10 тис.

У неділю ввечері з’явилася інформація про знахідку на кладовищі селища Іванівка. Гвардійці натрапили на незареєстровану свіжу могилу без надгробка. Копнувши, вони побачили людські останки загорнуті в целофан.

Медики встановили, що тіло належить дорослому чоловікові. Причини смерті з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, в операції з пошуку 11-річної Дарини Лук’яненко беруть участь поліцейські з п’яти найближчих до Іванівки райвідділів поліції, нацгвардійці, десятки працівників ДСНС та більше ста волонтерів.

Джерело: Думская

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На зникненні Дарини Лук’яненко шахрай намагався заробити $10 тис.
Під Одесою зникла 11-річна дівчинка – шукають поліція і Нацгвардія
На Одещині патрульний побив кийком пасажира авто
Призначено тимчасових голів Одеської та Полтавської ОДА – укази Зеленського
У Тернополі з вікна випала півторарічна дитина
Дівчина опинилася в реанімації через селфі після ЗНО
Одне авто на даху, інше – на узбіччі: під Одесою сталася потрійна ДТП
Під Одесою чоловік зґвалтував вагітну жінку
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка