В Одеській області вже п’яту добу шукають 11-річну Дарину Лук’яненко, яка зникла 13 червня. В ході пошуків зниклої дівчинки волонтери знайшли на узбіччі чийсь палець.

На Одещині тривають пошуки 11-річної Дарини Лук’яненко, яка зникла 13 червня.

Влонтери, прочісуючи місцевість в Іванівському районі, на узбіччі знайшли частину пальця дорослої людини. Він був загорнутий у великий целофановий пакет, в якому також лежав чоловічий одяг, канати і покривало з кривавими плямами.

Знахідку передали в поліцію. Поки невідомо, чи пов’язано це якось із зникненням дитини.

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У неділю ввечері з’явилася інформація про знахідку на кладовищі селища Іванівка. Гвардійці натрапили на незареєстровану свіжу могилу без надгробка. Копнувши, вони побачили людські останки загорнуті в целофан.

Медики встановили, що тіло належить дорослому чоловікові. Причини смерті з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, в операції з пошуку 11-річної Дарини Лук’яненко беруть участь поліцейські з п’яти найближчих до Іванівки райвідділів поліції, нацгвардійці, десятки працівників ДСНС та більше ста волонтерів.