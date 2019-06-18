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Факти / Надзвичайні події

У Херсонській області авто впало в Перекопський канал: загинули три людини

У Херсонській області внаслідок ДТП загинули три людини, зокрема дві дитини.

У Херсонській області авто впало в Перекопський канал: загинули три людини

У Херсонській області водій автомобіля не впорався з керуванням і з’їхав у Перекопський канал.

Читайте: Кривава ДТП у Києві: четверо загиблих, на трасі затор

Внаслідок аварії загинули три людини: чоловік і двоє дітей.

Тіла всіх загиблих були підняті з води.

Раніше Факти ICTV писали, що у Вінницькій області пасажирський автобус з’їхав у кювет та перекинувся на бокову частину.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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