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Факти / Надзвичайні події

У Маріуполі прорвало трубу – з-під землі б’є 15-метровий фонтан

У Маріуполі сталася аварія з водопроводом, у результаті чого жителі могли спостерігати фонтан висотою у п’ять поверхів.

У Маріуполі прорвало трубу – з-під землі б’є 15-метровий фонтан

У Маріуполі робочі під час заміни трубопроводу випадково пошкодили трубу. У результаті цього утворився фонтан під дуже сильним тиском. Його висота сягає п’яти поверхів.

Прорив труби стався 18 червня, близько 9.00 на проспекті Металургів, 87.

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Жителі району залишилися без питної води. У даний час роботи по заміні трубопроводу тривають.

До речі, з 1 травня 2019 року у Києві на 19% зросли тарифи на тепло і гарячу воду.

Джерело: 0629.com.ua

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