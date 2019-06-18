У Маріуполі сталася аварія з водопроводом, у результаті чого жителі могли спостерігати фонтан висотою у п’ять поверхів.
У Маріуполі робочі під час заміни трубопроводу випадково пошкодили трубу. У результаті цього утворився фонтан під дуже сильним тиском. Його висота сягає п’яти поверхів.
Прорив труби стався 18 червня, близько 9.00 на проспекті Металургів, 87.
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Жителі району залишилися без питної води. У даний час роботи по заміні трубопроводу тривають.
До речі, з 1 травня 2019 року у Києві на 19% зросли тарифи на тепло і гарячу воду.
Джерело: 0629.com.ua
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