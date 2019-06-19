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Ампутація кінцівок і смерть: узбережжя США атакують небезпечні бактерії

Популярні пляжі східного узбережжя США атакують небезпечні м’ясоїдні бактерії Vibrio vulnificus. Вони дісталися вже північного сходу країни.

Ампутація кінцівок і смерть: узбережжя США атакують небезпечні бактерії

Небезпечні для людського здоров’я бактерії Vibrio vulnificus атакують узбережжя США. Потрапляння в організм призводить до руйнування м’яких тканин, зараження крові, септичного шоку і навіть до смерті. Лікарі проводять складне лікування, нерідко з ампутацією кінцівок і пересадкою шкіри.

У зоні ризику люди зі зниженим імунітетом і хронічними захворюваннями. Потрапляння бактерій в організм відбувається через відкриту рану або через вживання в сирому або не до кінця готовому вигляді морепродуктів.

Причина активізації бактерій – зміна клімату, а саме перегрів прибережних вод США.

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За останні 9 років в США ця хижа бактерія вражає від 700 до 1200 людей за рік.

До речі, в Японії випадково знайшли бактерії, які здатні поглинати пластик в тисячі разів швидше, ніж це відбувається звичайним способом.

Джерело: newsru.com

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