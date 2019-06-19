У Рубіжному Луганської області після купання у місцевому озері до лікарні з отруєнням потрапили 18 осіб, пізніше кількість постраждалих збільшилася до 27.

У Рубіжному через купання в озері отруїлися 18 осіб, з них 15 – це діти. Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих збільшилась до 27 людей.

Всі вони доставлені в інфекційне відділення лікарні. Зараз вони у задовільному стані, їх здоров’ю нічого не загрожує.

Інформація про отруєння надійшла до поліції 18 червня близько 22.00.

– За попередньою інформацією всі госпіталізовані пов’язують захворювання з купанням в озері Пісочне, – написала прес-секретар обласної поліції Тетяна Погукай на своїй сторінці у Facebook.

Читайте: Масове отруєння у Львові: 47 людей у лікарні

Поліція з’ясовує обставини події і причини отруєння.

Пізніше прес-служба ДСНС повідомила, що кількість госпіталізованих збільшилася до 27.

– Протягом 17-18 червня до лікувальні з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт госпіталізовано 27 осіб (з них 22 дитини), які 15-17 червня відпочивали на пляжі Малібу і купалися в озері Пісочне у Рубіжному, – йдеться у повідомленні.

До речі, Факти ICTV писали про найстрашніші хвороби з пляжу і як не заразитися.