В Одесі іноземець влаштував стрілянину на пляжі. На щастя, ніхто не постраждав.
В Одесі іноземець влаштував стрілянину по порожнім металевим банкам прямо на пляжі. У поліцію про НП повідомили очевидці.
– Наражаючи на небезпеку відпочивальників, 33-річний громадянин однієї з країн Середньої Азії влаштував на пляжі стрілянину по порожнім металевим банкам, – йдеться у повідомленні поліції.
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Зловмисника затримали і доставили до відділення поліції. У нього вилучили пневматичний пістолет і патрони до нього. Слідство триває. За таку поведінку йому загрожує до семи років позбавлення волі.
До речі, у Дніпрі чоловік і жінка у стані алкогольного сп’яніння влаштували стрілянину з балкона будинку.
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