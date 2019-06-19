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Факти / Надзвичайні події

В Одесі іноземець влаштував стрілянину на пляжі

В Одесі іноземець влаштував стрілянину на пляжі. На щастя, ніхто не постраждав.

В Одесі іноземець влаштував стрілянину на пляжі

В Одесі іноземець влаштував стрілянину по порожнім металевим банкам прямо на пляжі. У поліцію про НП повідомили очевидці.

– Наражаючи на небезпеку відпочивальників, 33-річний громадянин однієї з країн Середньої Азії влаштував на пляжі стрілянину по порожнім металевим банкам, – йдеться у повідомленні поліції.

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Зловмисника затримали і доставили до відділення поліції. У нього вилучили пневматичний пістолет і патрони до нього. Слідство триває. За таку поведінку йому загрожує до семи років позбавлення волі.

До речі, у Дніпрі чоловік і жінка у стані алкогольного сп’яніння влаштували стрілянину з балкона будинку.

Джерело: Нацполіція

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