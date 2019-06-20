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Факти / Надзвичайні події

У Києві авто збило на переході жінку з дитиною – водій втік

На Протасовому Яру в Києві Volkswagen збив на нерегульованому пішохідному переході жінку з дитиною.

У Києві авто збило на переході жінку з дитиною

Водій Volkswagen після наїзду на двох пішоходів – жінку і дитину – намагався втекти з місця ДТП.

Але свідки допомогли патрульним затримати чоловіка.

Про постраждалих відомо тільки те, що їх госпіталізували, один із них – у критичному стані.

Читайте: Кривава ДТП у Києві: четверо загиблих, на трасі затор

Нещодавно у Києві водій вилетів на тротуар і збив двох жінок.

Джерело: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

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