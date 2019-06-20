У Києві чоловік отруївся їжею в ресторані Євразія.
У прес-служби Держпродспоживслужби розповіли, що 12 червня чоловік отруївся їжею в ресторані Євразія, який знаходиться за адресою проспект Перемоги, 84в.
Його госпіталізували з діагнозом гостра кишкова інфекція.
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У лабораторному центрі МОЗ підтвердили, що отруєння пов’язане з вживанням їжі в ресторані.
Фахівці перевірили заклад і виявили там багато порушень. Зокрема, порушення умов зберігання продуктів і неправильну разморозку м’яса та риби.
Фактам ICTV в Євразії розповіли, що нічого не знають про інцидент.
До слова, у Чернівецькій області 30 дітей з симптомами отруєння потрапили до лікарні.
Джерело: Держпродспоживслужби
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