PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У київському суші-барі отруївся чоловік

У Києві чоловік отруївся їжею в ресторані Євразія.

суши

У прес-служби Держпродспоживслужби розповіли, що 12 червня чоловік отруївся їжею в ресторані Євразія, який знаходиться за адресою проспект Перемоги, 84в.

Його госпіталізували з діагнозом гостра кишкова інфекція.

Читайте: Масове отруєння у Львові: 47 людей у лікарні

У лабораторному центрі МОЗ підтвердили, що отруєння пов’язане з вживанням їжі в ресторані.

Фахівці перевірили заклад і виявили там багато порушень. Зокрема, порушення умов зберігання продуктів і неправильну разморозку м’яса та риби.

Фактам ICTV в Євразії розповіли, що нічого не знають про інцидент.

До слова, у Чернівецькій області 30 дітей з симптомами отруєння потрапили до лікарні.

Джерело: Держпродспоживслужби

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У центрі Києва обікрали дипломата з Австрії
Куди піти на День молоді у Києві – афіша
У Києві на 12 годин перекриють рух транспорту в районі Шулявки
Верховний суд скасував рішення щодо тарифів на утримання будинків у Києві
Купалися в озері: у Рубіжному до лікарні з отруєнням потрапили 27 людей
У центрі Києві два автомобілі провалилися під асфальт
Водій, який проїхався пішохідним мостом у Києві, ховається від копів: хто він такий
Коли вибори мера Києва та депутатів Київради
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка