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Забруднення повітря у Києві: у ДСНС назвали найнебезпечніші райони

У ДСНС назвали райони Києва, в яких найвищий рівень забруднення повітря.

Забруднення повітря у Києві: у ДСНС назвали найнебезпечніші райони

Через метеорологічні умови у Києві продовжується накопичення та утримання шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

– 18 та 19 червня за даними постів спостереження ЦГО ім. Бориса Срезневського рівень забруднення діоксидом азоту досяг 6 середньодобових ГДК (граничнодопустима концентрація) в районах: Оболонського проспекту, Бессарабської та Деміївської площ, – заявили у ДСНС.

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Такі метеорологічні умови та рівень забруднення утримаються в Києві до 24 червня.

Раніше Факти ICTV писали, що майже по всій території України буде сонячно і спекотно, а ось західні області накриють грози.

Джерело: ДСНС

Фото: Dreamstime

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