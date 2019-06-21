Внаслідок антиросійських протестів у Грузії постраждали 52 людини.
Під час розгону мітингу біля будівлі парламенту Грузії постраждали щонайменше 52 людини, зокрема 38 поліцейських.
– Під час розгону постраждали 52 людини, 38 із яких правоохоронці, а решта – учасники акції, – сказали у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.
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За даними телеканалу Руставі-2, поліція застосувала проти учасників протестної акції сльозогінний газ і гумові кулі.
Нагадаємо, протести в Тбілісі почалися 20 червня після того, як депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов виступив у парламенті Грузії, сидячи у кріслі спікера. Російській делегації довелося залишити Грузію.
Фото: Николай Левшиц
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