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Факти / Надзвичайні події

Антиросійські протести в Тбілісі: у зіткненнях з поліцією постраждали понад 50 осіб

Внаслідок антиросійських протестів у Грузії постраждали 52 людини.

Протести у Грузії

Під час розгону мітингу біля будівлі парламенту Грузії постраждали щонайменше 52 людини, зокрема 38 поліцейських.

– Під час розгону постраждали 52 людини, 38 із яких правоохоронці, а решта – учасники акції, – сказали у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Читайте: Як розганяли акцію протесту в Грузії: кадри очевидців

За даними телеканалу Руставі-2, поліція застосувала проти учасників протестної акції сльозогінний газ і гумові кулі.

Нагадаємо, протести в Тбілісі почалися 20 червня після того, як депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов виступив у парламенті Грузії, сидячи у кріслі спікера. Російській делегації довелося залишити Грузію.

Фото: Николай Левшиц

Джерело: ТАСС

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