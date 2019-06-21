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Факти / Надзвичайні події

Смерть журналіста Вадима Комарова: які версії у слідства

Черкаський журналіст Вадим Комаров, якого побили 4 травня, помер у лікарні 20 червня, так і не прийшовши до тями. У слідства дві версії нападу.

Смерть журналіста Вадима Комарова

Напад на журналіста Вадима Комарова колеги пов’язують із його професійною діяльність, бо напередодні він обіцяв оприлюднити сенсаційні матеріали про місцевих чиновників.

Поліція Черкаської області відкрила кримінальне провадження за статтею Умисне тяжке тілесне ушкодження.

Правоохоронці розглядають дві версії: професійна діяльність та раптовий корисливо-насильницький конфлікт із невідомим.

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Кримінальне провадження відкрили за статтею Умисне тяжке тілесне ушкодження.

Телефон та гаманець Комарова не зникли – тому версію про пограбування довелося відкинути.

Ані вбивць, ані замовників зухвалого нападу досі не знайшли.

Голова Нацполіції Сергій Князєв пообіцяв, що прикладут максимум зусиль, аби цей злочин не залишився в розряді нерозкритих.

Нагадаємо, 4 травня у Черкасах жорстоко побили місцевого журналіста Вадима Комарова. Згодом йому зробили операцію, він впав у кому.  20 червня Комаров помер у лікарні.

Джерело: Надзвичайні новини

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