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Факти / Надзвичайні події

У США дівчина вбила найкращу подругу за обіцяні $9 млн

У США дівчина вбила свою найкращу подругу після того, як їй в інтернеті пообіцяли $9 млн.

У США дівчина вбила найкращу подругу за обіцяні $9 млн

У штаті Аляска 18-річна Деналі Бремер разом зі своїм посібником 16-річним Кейденом Макінтошем вбила свою найкращу подругу за $9 млн, які їй запропонував шахрай з інтернету.

Замовник вбивства представився мультимільйонером Тайлером і запропонував дівчині гроші, якщо вона вб’є свою подругу, зніме це на відео.

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Шахраєм виявився 21-річний житель штату Індіана Дарін Шілміллер.

Деналі і Кейден покликали жертву на прогулянку в ліс, зв’язали скотчем і застрелили.

Поліція вже затримала дівчину та її пособника, а також подала штату Індіана запит про екстрадицію Даріна.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві на пляжі Молодіжний, що у Гідропарку, з річки дістали тіло чоловіка.

Джерело: CBS

Фото: Dreamstime

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