У Луксорі (Єгипет) сильний вітер відніс у гори повітряну кулю, на якій знаходилися 11 туристів.
11 туристів на повітряній кулі віднесло сильним вітром в гори у Луксорі (Єгипет).
Влада організувала рятувальну операцію.
Для пошуку повітряної кулі був задіяний літак і армійські підрозділи.
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Туристи були знайдені і ніхто з них не постраждав.
Медики оглянули кожного туриста та констатували, що серйозних травм ніхто не отримав.
Повітряні кулі в Луксорі часто змінюють траєкторію польоту через несприятливі погодні умови, але туристи все одно купують квитки на польоти.
Джерело: Ahram Online
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