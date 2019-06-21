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Факти / Надзвичайні події

У Єгипті повітряну кулю з туристами віднесло в гори

У Луксорі (Єгипет) сильний вітер відніс у гори повітряну кулю, на якій знаходилися 11 туристів.

египет

11 туристів на повітряній кулі віднесло сильним вітром в гори у Луксорі (Єгипет).

Влада організувала рятувальну операцію.

Для пошуку повітряної кулі був задіяний літак і армійські підрозділи.

Читайте: На Львівщині чоловік випав з кошика повітряної кулі

Туристи були знайдені і ніхто з них не постраждав.

Медики оглянули кожного туриста та констатували, що серйозних травм ніхто не отримав.

Повітряні кулі в Луксорі часто змінюють траєкторію польоту через несприятливі погодні умови, але туристи все одно купують квитки на польоти.

Джерело: Ahram Online

Фото: Dreamstime

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