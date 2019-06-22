На зупинці громадського транспорту в Кривому Розі чоловік кинув гранату в перехожого.
У Кривому Розі між двома чоловіками стався конфлікт на зупинці громадського транспорту.
Один з чоловіків кинув в опонента гранату РГД-5.
В результаті чоловік 1987 року народження був поранений і його госпіталізували в лікарню.
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За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство).
Співробітники поліції встановлюють всі обставини.
Раніше у Дніпрі правоохоронці затримали жінку, яка продавала боєприпаси у підземному переході.
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