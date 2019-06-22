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Факти / Надзвичайні події

У Кривому Розі чоловік кинув гранату в перехожого

На зупинці громадського транспорту в Кривому Розі чоловік кинув гранату в перехожого.

граната

У Кривому Розі між двома чоловіками стався конфлікт на зупинці громадського транспорту.

Один з чоловіків кинув в опонента гранату РГД-5.

В результаті чоловік 1987 року народження був поранений і його госпіталізували в лікарню.

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За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство).

Співробітники поліції встановлюють всі обставини.

Раніше у Дніпрі правоохоронці затримали жінку, яка продавала боєприпаси у підземному переході.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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