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Факти / Надзвичайні події

Підозрюваний зізнався у вбивстві 9-річного Захара Черевка

Підозрюваний у вбивстві дев’ятирічного Захара Черевка зізнався у скоєному злочині.

Вбивство Захара Черевка

Підозрюваний у вбивстві дев’ятирічного Захара Черевка, якого затримали правоохоронці, розповів слідчим про вбивство дитини.

Він виманив хлопчика з дому під приводом інтерв’ю. Після вбивства чоловік викинув ніж і молоток в озеро, де їх потім знайшли водолази.

Під час засідання суду підозрюваний також визнав свою провину у вбивстві дитини.

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За словами заступника керівника Київської місцевої прокуратури № 2 Олександра Суботіна, мотивом для вбивства стала помста.

– Помста своєму брату і матері Захара, оскільки за декілька днів до події в них була сварка і відповідно в нього закралося таке бажання, – сказав Суботін.

До слова, 30-річному підозрюваному у вбивстві Захара Черевка обрали запобіжний захід.

Джерело: Надзвичайні новини

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