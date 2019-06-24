Підозрюваний у вбивстві дев’ятирічного Захара Черевка зізнався у скоєному злочині.
Підозрюваний у вбивстві дев’ятирічного Захара Черевка, якого затримали правоохоронці, розповів слідчим про вбивство дитини.
Він виманив хлопчика з дому під приводом інтерв’ю. Після вбивства чоловік викинув ніж і молоток в озеро, де їх потім знайшли водолази.
Під час засідання суду підозрюваний також визнав свою провину у вбивстві дитини.
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За словами заступника керівника Київської місцевої прокуратури № 2 Олександра Суботіна, мотивом для вбивства стала помста.
– Помста своєму брату і матері Захара, оскільки за декілька днів до події в них була сварка і відповідно в нього закралося таке бажання, – сказав Суботін.
До слова, 30-річному підозрюваному у вбивстві Захара Черевка обрали запобіжний захід.