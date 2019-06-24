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Факти / Надзвичайні події

У Києві невідомі закидали маршрутки коктейлями Молотова

У Києві п’ятеро чоловіків пошкодили три маршрутки, кинувши у них пляшки із запальною сумішшю та димові шашки.

У Києві невідомі закидали маршрутки коктейлями Молотова

У Києві п’ятеро невідомих чоловіків кинули у три маршрутні таксі пляшки із запальною сумішшю та димові шашки.

Люди у результаті нападу не постраждали.

Правоохоронці, яких викликали водії, зафіксували пошкодження трьох маршруток та автомобіля Audi, що стояв поруч на парковці.

Зазначається, що обличчя зловмисників були закриті. Після скоєного чоловіки втекли, їх оголосили у розшук.

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Попередньо подію кваліфікували за ч.2 ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна).

Нагадаємо, у Дніпрі правоохоронці затримали жінку, яка продавала боєприпаси у підземному переході.

Фото: Погляд

Джерело: УНІАН

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