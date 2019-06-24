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Факти / Надзвичайні події

В Індії 14 осіб загинули під час піщаної бурі

У селі Ясол (Індія) 14 людей загинули під час зборів віруючих через піщану бурю.

В Індії 14 осіб загинули під час піщаної бурі

Під час піщаної бурі в селі Ясол (Індія) обрушився намет, в якому проходили збори віруючих. Всього в ньому знаходилося 300 осіб.

14 осіб загинули і мінімум 50 отримали поранення. Всіх постраждалих госпіталізували.

Читайте: На Індію обрушився циклон Фанні, евакуювали 1 млн людей

За даними поліції, багато хто загинув через ураження електричним струмом від дротів, що обірвалися, і під уламками.

Правоохоронці попередили, що кількість жертв може збільшитися.

Раніше у навчальному центрі міста Сурат (Індія) сталася масштабна пожежа. Внаслідок події загинули 19 учнів.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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