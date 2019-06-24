У селі Ясол (Індія) 14 людей загинули під час зборів віруючих через піщану бурю.
Під час піщаної бурі в селі Ясол (Індія) обрушився намет, в якому проходили збори віруючих. Всього в ньому знаходилося 300 осіб.
14 осіб загинули і мінімум 50 отримали поранення. Всіх постраждалих госпіталізували.
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За даними поліції, багато хто загинув через ураження електричним струмом від дротів, що обірвалися, і під уламками.
Правоохоронці попередили, що кількість жертв може збільшитися.
Раніше у навчальному центрі міста Сурат (Індія) сталася масштабна пожежа. Внаслідок події загинули 19 учнів.
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