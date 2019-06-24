У морі Банда біля узбережжя індонезійського острова Ямдена 24 червня стався землетрус магнітудою 7,3.
Потужний землетрус магнітудою 7,3 стався у морі Банда.
За даними Геологічної служби США (USGS), його епіцентр залягав на глибині 208 км і знаходився в 288 км на північний захід від міста Саумлакі.
Інформації про постраждалих і руйнування не надходила.
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Загроза цунамі в регіоні не оголошувалася.
Підземні поштовхи відчували в австралійському місті Дарвін.
M7.3 #earthquake – 288km NW of Saumlaki, #Indonesia
2019-06-24 02:53:40 (UTC), 6.389°S 129.220°E, 208.3 km depth
Map courtesy @USGS pic.twitter.com/bE9LaONRM0
— Stephen Holler (@StephenHoller) 24 июня 2019 г.
Нещодавно землетрус магнітудою 6,8 балів стався у Японії.
Джерело: USGS