У морі Банда біля узбережжя індонезійського острова Ямдена 24 червня стався землетрус магнітудою 7,3.

Потужний землетрус магнітудою 7,3 стався у морі Банда.

За даними Геологічної служби США (USGS), його епіцентр залягав на глибині 208 км і знаходився в 288 км на північний захід від міста Саумлакі.

Інформації про постраждалих і руйнування не надходила.

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Загроза цунамі в регіоні не оголошувалася.

Підземні поштовхи відчували в австралійському місті Дарвін.

Нещодавно землетрус магнітудою 6,8 балів стався у Японії.

Джерело: USGS