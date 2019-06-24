Суд обрав підозрюваному у вбивстві дев’ятирічного Захара Черевка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Дарницький районний суд обрав 30-річному чоловіку, якого підозрюють у вбивстві дев’ятирічного Захара Черевка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.
У підозрюваного також немає права на внесення застави.
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Якщо провину чоловіка доведуть у суді, то йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
Нагадаємо, підозрюваний у вбивстві дев’ятирічного Захара Черевка міг скоїти злочин, аби помститися брату і його цивільній дружині.
Фото: Прокуратура Києва
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