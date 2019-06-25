77-річна жінка отримала закритий перелом плеча та укуси нижніх і верхніх кінцівок через напад пса у Василькові.
У Василькові собака бійцівської породи зірвалася з ланцюга і напала на 77-річну жінку. Перехожі подзвонили в швидку.
Літню жінку госпіталізували із закритим переломом лівого плеча і множинними кусаними ранами верхніх і нижніх кінцівок.
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На місці працювали патрульна поліція та слідчо-оперативна група Васильківського відділу поліції.
Пса, який напав на жінку, утримують під суворим наглядом і обмеженим пересуванням.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України.
Проводиться досудове розслідування.
До речі, у селі Нікольському Херсонської області бродяча собака напала на 9-річну дівчинку та розірвала їй обличчя.