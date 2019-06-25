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Перелом плеча та укуси: під Києвом бійцівський пес напав на 77-річну жінку

77-річна жінка отримала закритий перелом плеча та укуси нижніх і верхніх кінцівок через напад пса у Василькові.

Перелом плеча та укуси: під Києвом бійцівський пес напав на 77-річну жінку

У Василькові собака бійцівської породи зірвалася з ланцюга і напала на 77-річну жінку. Перехожі подзвонили в швидку.

Літню жінку госпіталізували із закритим переломом лівого плеча і множинними кусаними ранами верхніх і нижніх кінцівок.

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На місці працювали патрульна поліція та слідчо-оперативна група Васильківського відділу поліції.

Пса, який напав на жінку, утримують під суворим наглядом і обмеженим пересуванням.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України.

Проводиться досудове розслідування.

До речі, у селі Нікольському Херсонської області бродяча собака напала на 9-річну дівчинку та розірвала їй обличчя.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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