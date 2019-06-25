Поблизу Рівного пожежники гасять міське сміттєзвалище, яке загорілося рано вранці.
Поблизу Рівного вранці 25 червня загорілося міське сміттєзвалище.
Пожежу, про яку повідомили о 4.45, гасять три одиниці спецтехніки та 18 рятувальників ДСНС.
Також до гасіння приєдналися четверо працівників комунального підприємства, на балансі якого перебуває сміттєзвалище. Крім того, підприємство надало ще додаткові дві одиниці спецтехніки.
Площа пожежі становить 0,5 га.
Станом на 07.22 пожежу локалізовано.
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Нагадаємо, 10 червня в Одесі внаслідок масштабної пожежі у психіатричній лікарні загинули шестеро осіб.
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