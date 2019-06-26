Пожежа у Києві на складах секонд-хенду на Борщагівці локалізована.
Пожежа на складах секонд-хенду на Борщагівці локалізована рятувальниками.
– Оперативна інформація станом на 21.30. Пожежу у складському приміщенні в селі Петропавлівська Борщагівка локалізовано, – сказано у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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Всього для гасіння пожежі у Києві було задіяно 70 осіб та 14 одиниць техніки. Жертв і постраждалих немає.
Нагадаємо, що 26 червня о 19.30 на складах секонд-хенду на Борщагівці виникла пожежа.
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