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Факти / Надзвичайні події

Пожежа у Києві на складах секонд-хенду локалізована

Пожежа у Києві на складах секонд-хенду на Борщагівці локалізована.

Пожежа у Києві на складах секонд-хенду локалізована

Пожежа на складах секонд-хенду на Борщагівці локалізована рятувальниками.

– Оперативна інформація станом на 21.30. Пожежу у складському приміщенні в селі Петропавлівська Борщагівка локалізовано, – сказано у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Читайте: Пожежа у Києві: з’явилося відео палаючих складів секонд-хенду на Борщагівці

Всього для гасіння пожежі у Києві було задіяно 70 осіб та 14 одиниць техніки. Жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, що 26 червня о 19.30 на складах секонд-хенду на Борщагівці виникла пожежа.

Джерело: ДСНС

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