Національна поліція з початку 2019 року викрила кілька груп так званих активістів, які шантажували та вимагали гроші у громадян за нерозповсюдження компромату.

Серед дев’яти “громадських активістів”, яким вже повідомлено про підозру, керівники організацій, “які позиціонували себе як борці з корупцією і свавіллям влади”.

У поліції розповіли, що ці псевдоактивісти ретельно готувалися перед тим, як прийти до своєї потенційної жертви – збирали конфіденційну інформацію про членів родини, готували фейкові матеріали компроментуючого змісту та розповсюджували у мережі.

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Потім за здобутий компромат зловмисники вимагали кошти у бізнесменів та публічних осіб.













Шантаж та вимагання: поліція викрила групу псевдоактивістів / 3 фотографии

До слова, нещодавно у Запоріжжі невідомі вдарили чоловіка по голові, кинули до багажника і втекли. Так із нього намагалися вибити борг, але не розрахували сили.