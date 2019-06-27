У селі Варварівка Полтавської області у дворі будинку знайшли мертвою 29-тирічну виховательку дитсадка.

Підозрюють у вбивстві молодої жінки її 27-річного чоловіка, який працює трактористом.

Його називають у селі роботягою, але під дією алкоголю він іноді втрачав контроль над собою.

Проте жінка ніколи не скаржилася на знущання та побої.

Бездиханне тіло своєї дружини знайшой на порозі будинку саме він, коли протверезів.

Чоловік згадав, як повернувся опівночі, як сварилися, і він знову підняв руку на жінку.

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Вона вдарилася головою об колесо трактора, він допоміг їй піднятися і пішов із дому. Але той удар виявився фатальним.

У жінки діагностували крововилив, тіло і обличчя – у синцях і саднах.

Напівсиротою залишився чотирирічний син. У ту страшну ніч він був у бабусі.

Виховувати хлопчика планує дядько, бо батькові загрожує сім років тюрми.

Нещодавно у Запоріжжі чоловік вбив дружину, а потім наклав на себе руки.