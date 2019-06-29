У селищі Черняхів (Житомирська область) шестирічна дівчинка підстрелила з гвинтівки свою подругу.

У селищі Черняхів (Житомирська область) шестирічна дівчинка нанесла кульове поранення своїй десятирічній подрузі під час гри.

Пневматичну гвинтівку, яка, швидше за все, була заряджена діти знайшли на подвір’ї одного з місцевих жителів.

Під час забавок гвинтівка вистрілила, у результаті чого десятирічна дівчинка отримала пневмострільну рану плеча. Зараз стан постраждалої задовільний, її життю нічого не загрожує.

Читайте: У Львові на відпочивальників впало дерево – п’ятеро постраждалих

Власник зброї розповів, що використовував її для того, аби відлякувати птахів від дерев і добровільно видав гвинтівку поліцейським.

Відомості про події внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження). З’ясовуються усі обставини події.

До слова, у Луганській області батько прив’язав шестирічну дитину ланцюгом до двері, оскільки вона не слухалася.