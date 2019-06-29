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Факти / Надзвичайні події

Смерть 2-річної дитини в Чернівецькій області: подробиці трагедії

У поліції спростували чутки про насильницьку смерть 2-річного хлопчика, знайденого у валізі в Чернівецькій області.

Смерть 2-річної дитини в Чернівецькій області: подробиці трагедії

Заступник начальника ГУНП в Чернівецькій області Олександр Чубей та начальник управління карного розшуку ГУНП Олександр Раренко під час брифінгу повідомили, що Ганна Пілявська самостійно доставила валізу з тілом сина на місце, де його знайшли перехожі.

Це сталося в ніч з 26 на 27 червня.

Встановлено, що Пілявська приїхала до Чернівців близько місяця тому і проживала разом з сином в орендованому будинку.

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Поліцейські спростували інформацію про те, що розшукувана може мати при собі мисливську рушницю.

Також вони зазначили, що чутки про сліди побоїв на тілі дитини не відповідають дійсності. Навпаки, у хлопчика не виявлено ознак насильницької смерті.

Причину встановлять додаткові дослідження.

Правоохоронці проводять слідчі дії з батьками Пілявської, які приїхали до Чернівців.

Нагадаємо, 28 червня у Чернівецькій області знайшли валізу, в якій виявили тіло мертвої дитини.

Джерело: Нацполіція

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