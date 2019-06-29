У місті Підгороднє (Дніпропетровська область) автомобіль зіткнувся із залізничною платформою під час перетину колії.
У місті Підгороднє (Дніпропетровська область) автомобіль Mercedes Vito зіткнувся із залізничною платформою під час перетину колії, у результаті чого четверо осіб постраждали.
Повідомлення про ДТП надійшло до Служби порятунку 29 червня о 00.16.
Через пошкодження автомобіля кількох пасажирів затиснуло у салоні.
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Рятувальникам, які прибули на місце аварії, вдалося вивільнити двох постраждалих з авто за допомогою гідравлічних ножиць.
До слова, у Вінницькій області 30-річний громадянин Ірану на Оpel спричинив смертельну ДТП.
Відео: Головне Управління
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