У місті Підгороднє (Дніпропетровська область) автомобіль зіткнувся із залізничною платформою під час перетину колії.

У місті Підгороднє (Дніпропетровська область) автомобіль Mercedes Vito зіткнувся із залізничною платформою під час перетину колії, у результаті чого четверо осіб постраждали.

Повідомлення про ДТП надійшло до Служби порятунку 29 червня о 00.16.

Через пошкодження автомобіля кількох пасажирів затиснуло у салоні.

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Рятувальникам, які прибули на місце аварії, вдалося вивільнити двох постраждалих з авто за допомогою гідравлічних ножиць.

До слова, у Вінницькій області 30-річний громадянин Ірану на Оpel спричинив смертельну ДТП.

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