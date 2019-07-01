PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Схопила високовольтний дріт: в Одеській області дитину вбило струмом

В одному з сіл Кодимського району Одеської області 11-річна дівчинка загинула від удару струмом.

Схопила високовольтний дріт: в Одеській області дитину вбило струмом

11-річна дівчинка загинула через ураження струмом на ставку в одному з сіл Одеської області.

Дівчинка та її 13-річна подруга грали на зневодненому ставку. Водойму осушили у зв’язку з проведенням робіт по її розширенню.

Під лініями електропередач, які там знаходяться, працівники зробили насип висотою майже дев’ять метрів.

Читайте: На Одещині 10-місячне немовля вбило струмом

Дівчинка залізла на нього, але посковзнулася і, щоб встояти на ногах, схопилася за високовольтний дріт. Він знаходився на висоті півтора метри.

Від удару струмом дитина загинула на місці.

Інша дівчинка отримала незначний удар струмом, коли намагалася відтягнути подругу від місця ураження. Її госпіталізували в місцеву лікарню.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України.

Поліцейські проводять слідство.

До речі, у Києві 13-річний підліток отримав 45% опіків тіла у результаті удару струмом на даху електрички.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ураган і злива зірвали випускний бал в Ізмаїлі
Під Одесою п’яний киянин протаранив п’ять авто, постраждав перехожий
Просто взяв і вбив: відео допиту підозрюваного у вбивстві Дарини Лук’яненко
Вбивство Дарини Лук’яненко: батьки Тарасова відмовилися наймати синові адвоката
Вбивство Дарини Лук’яненко: опубліковано фото підозрюваного Миколи Тарасова
На Одещині знайдено тіло дитини. У поліції припустили, що це зникла Дарина Лук’яненко
П’ятий день пошуків Дарини Лук’яненко: на узбіччі знайшли пакет з частиною пальця
На зникненні Дарини Лук’яненко шахрай намагався заробити $10 тис.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка