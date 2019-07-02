На дитячому майданчику в Пашеній Балці Дніпропетровської області вибухнула граната від гранатомета ВОГ-25П.

Прес-секретар поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська повідомила, що за попереднім висновком спеціаліста-вибухотехніка, на дитячому майданчику в Пашеной Балці вибухнула граната від гранатомета ВОГ-25П.

Зі слів дітей, які перебувають у лікарні в контактному стані, вони знайшли боєприпас у смітнику.

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Проводяться необхідні експертизи для остаточного встановлення, що саме вибухнуло.

Також проводяться слідчі дії щодо того, звідки в Пашеній Балці міг виявитися боєприпас.

Нагадаємо, 1 липня близько 20.00 шестеро дітей отримали травми від вибуху на дитячому майданчику в селі Пашена Балка.