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Факти / Надзвичайні події

Руки по лікоть у крові: на Полтавщині чоловік убив матір

У селі Вовчик на Полтавщині сталася жорстока сімейна драма. Син власними руками убив рідну матір.

Домашнє насильство

На Полтавщині син наніс матері кілька ударів по голові від чого жінка померла. Тіло помітила сусідка, яка прийшла навідатися, але їй відчинив двері син, у якого руки були по лікоть у крові.

А на питання, де матір, чоловік упевнено відповідав, що вона спить.

– Руки по лікоть у крові, ноги та шорти забризкані кров’ю. Я його стала запитувати: Рома, що ж це таке? Ти матір побив? – розповідає сусідка.

Сусідка Ніна Брюховецька зайшла у будинок і побачила, що матір лежить згорблена з вивернутими руками.

Жінка покликала ще одну сусідку на підмогу, вони разом викликали поліцію та швидку, але до того часу жертва уже померла.

37-річний син Роман був настільки п’яний, що навіть не розумів, що накоїв.

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Нагадаємо, в Одесі пенсіонер зарізав сім’ю, яка проживала по сусідству. Вбивцю затримали правоохоронці.

Джерело: Надзвичайні новини

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