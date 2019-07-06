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Факти / Надзвичайні події

У Флориді прогримів вибух у торговому центрі: не менше 20 постраждалих

У місті Плантейшен, штат Флорида прогримів вибух у торговому центрі The Fountains.

У Флориді прогримів вибух у торговому центрі: не менше 20 постраждалих

У місті Плантація (штат Флорида, США) прогримів вибух у торговому центрі The Fountains.

За попередніми даними, причиною став витік газу.

Читайте: Вибух у Кабулі: загинули понад 50 осіб

Внаслідок чого обвалився дах ТЦ, також пошкодження отримали авто, що стояли поряд.

В екстрених службах міста повідомляють про щонайменше 20 постраждалих, з яких двоє у критичному стані.

Раніше Факти ICTV писали, що невідомий об’єкт упав і вибухнув біля столиці Кіпру Нікосії. Люди у результаті надзвичайної події не постраждали.

Фото: 

Джерело: Plantation Fire

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