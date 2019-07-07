В Одесі невідомий захопив у заручниці співробітниць ломбарду, у ході проведення спецоперації Грім їх було звільнено.

Оновлено о 14.30. Спецоперацію завершено. Поліцейські звільнили двох працівниць фінустанови. Їх каретою швидкої допомоги доправлено до медичного закладу.

Зі зловмисником, 1994 р. н., працюють правоохоронці.

Подію кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників) та ч. 3 ст. 187 (розбій).

12.31. В Одесі співробітницю кредитної установи, розташовану у Суворовському районі міста, взяв у заручниці невідомий.

Введена у дію спецоперація Грім. Будівля оточена.

На місці працюють співробітники поліції, включаючи вище керівництво. Проводяться перемовини із правопорушником.

Читайте: В одеських катакомбах зникли п’ятеро людей









В Одесі зі штурмом звільнили двох заручниць ломбарду / 2 фотографии

До речі, на трасі Одеса – Київ зіткнулися Skoda та Славута. Внаслідок ДТП загинув один з водіїв.