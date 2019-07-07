З’явилися подробиці проведення спецоперації Грім зі звільнення двох заручниць.

У ході спецоперації Грім в Одесі поліцейським вдалося звільнити двох заручниць. Невідомий утримував їх у кредитній установі.

Штурм будівлі відбувся після трьох годин переговорів, у ході яких злочинець вимагав один мільйон доларів і вертоліт. Однак трохи пізніше погодився знизити претензії до $100 тисяч.

У поліції розповіли, що невідомий зайшов, закрив двері, приставив до горла однієї з двох співробітниць ніж. Спрацювала тривожна кнопка.

Дівчата сильно не постраждали, зараз їм надають медичну допомогу.

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В ході операції чоловіка затримали і посадили в автозак. Зловмисник 1994 року народження, уродженець Одеської області.

Нагадаємо, що в Одесі невідомий захопив у заручниці співробітниць ломбарду близько 12.00.