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Факти / Надзвичайні події

На Львівщині зіткнулися пасажирський автобус і дві фури – є постраждалі

У селі Гамаліївка Пустомитівського району Львівської області зіткнулися два вантажні автомобілі та рейсовий автобус.

На Львівщині зіткнулися пасажирський автобус і дві фури – є постраждалі

У  результаті потрійного ДТП на Львівщині за участю двох вантажівок та автобусу рейсом Львів-Київ, постраждали водій та двоє пасажирів. Всі вони доставлені до лікарні.

Аварія сталася у селі Гамаліївка Пустомитівського району 7 липня близько 22.50.

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Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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На Львівщині зіткнулися пасажирський автобус і дві фури – є постраждалі / 2 фотографии

До речі, у Києві позашляховик Nissan протаранив Volkswagen Jetta, в якому перебувала 9-річна дитина.

Фото: varta1

Джерело: Нацполіція

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