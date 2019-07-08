У селі Гамаліївка Пустомитівського району Львівської області зіткнулися два вантажні автомобілі та рейсовий автобус.
У результаті потрійного ДТП на Львівщині за участю двох вантажівок та автобусу рейсом Львів-Київ, постраждали водій та двоє пасажирів. Всі вони доставлені до лікарні.
Аварія сталася у селі Гамаліївка Пустомитівського району 7 липня близько 22.50.
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Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
На Львівщині зіткнулися пасажирський автобус і дві фури – є постраждалі / 2 фотографии
До речі, у Києві позашляховик Nissan протаранив Volkswagen Jetta, в якому перебувала 9-річна дитина.
Фото: varta1
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