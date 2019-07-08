У Києві біля телеканалу NewsOne почалася акція протесту проти так званого телемосту з Росією.
У Києві біля телеканалу NewsOne зібралися активісти на протест проти телемосту з РФ.
На початку мітингу його учасники закидали територію телеканалу фаєрами і вибуховими пакетами.
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Зараз телеканал оточили співробітники поліції та Національної гвардії.
Правоохоронці поки не вдаються до будь-яких дій щодо мітингувальників.
Проти телемосту з РФ: під каналом NewsOne мітингувальники запалили фаєри / 2 фотографии
Нагадаємо, що 7 липня російський телеканал Россия 24 анонсував проведення телемосту Треба поговорити з Україною спільно з NewsOne.
Пізніше телеканал NewsOne повідомив про скасування телемарафону через погрози журналістам.
Фото: NewsOne
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