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Факти / Надзвичайні події

Проти телемосту з РФ: під каналом NewsOne мітингувальники запалили фаєри

У Києві біля телеканалу NewsOne почалася акція протесту проти так званого телемосту з Росією.

Проти телемосту з РФ: під каналом NewsOne мітингувальники запалили фаєри

У Києві біля телеканалу NewsOne зібралися активісти на протест проти телемосту з РФ.

На початку мітингу його учасники закидали територію телеканалу фаєрами і вибуховими пакетами.

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Зараз телеканал оточили співробітники поліції та Національної гвардії.

Правоохоронці поки не вдаються до будь-яких дій щодо мітингувальників.

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Проти телемосту з РФ: під каналом NewsOne мітингувальники запалили фаєри / 2 фотографии

Нагадаємо, що 7 липня російський телеканал Россия 24 анонсував проведення телемосту Треба поговорити з Україною спільно з NewsOne.

Пізніше телеканал NewsOne повідомив про скасування телемарафону через погрози журналістам.

Фото: NewsOne

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